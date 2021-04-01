شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من زيادة إصابات كورونا خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الخميس من زيادة محتملة في الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفصح.

ونوه المنظري إلى أن 14 دولة في المنطقة أبلغت عن زيادة في حصيلتها اليومية من إصابات فيروس كورونا ووفيات ذات صلة مثل الأردن وإيران.

وقال في مؤتمر عبر الإنترنت إن الوضع لا يتحسن والاتجاه الذي تسير فيه الكثير من الدول مقلق.

وأضاف المنظري أنه في ظل اقتراب رمضان وعيد الفصح، هناك خطر حدوث زياداتفي الإصابات مثلما كان الحال في العام الماضي خلال العطلات. وتابع أننا ندرك أن هذه مناسبات مهمة تستحق الاحتفال بها، مشيرا إلى أنه يجب أن يحمي الأشخاص أنفسهم.

وقالت بعض الدول في المنطقة بينها مصر ودبي إنها ستمنع موائد الرحمن التى تقام عادة فى شهر رمضان لإفطار الصائمين.