التربية تكشف حقيقة صدور كتاب يخص 'المعالجات الامتحانية'

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة التربية، اليوم الخميس، "كتاباً مزوراً" نسب اليها بشأن "المعالجات الامتحانية".



وقالت الوزارة في تنويه على صفحتها الرسمية تابعته الخليج 365، إن "وزارة التربية تود اعلامكم بأن ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية بخصوص بعض المعالجات الامتحانية هو كتاب مزور ولا اساس له من الصحة".

ودعت الوزارة الى "توخي الدقة باخذ القرارات والأخبار من المواقع الرسمية التابعة للوزارة".