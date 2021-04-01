انت الان تتابع خبر النجف واربيل يتقاسمان نقاط المباراة ضمن الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-01 | 16:10
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انتهت مباراة فريقي اربيل والنجف ، اليوم الخميس، بالتعادل الايجابي على ملعب فرانسوا حريري ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز.
وسجل فريق اربيل هدف التقدم في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الاول باقدام الاعب موموني شافيو ، فيما ادرك فريق النجف التعادل في الدقيقة 55 من زمن المباراة عن طريق اللاعب طاهر حميد .
وبهذا التعادل حافظ فريق النجف على مركز الوصافة في الدوري العراقي الممتاز بشكل مؤقت فيما ظل اربيل في المركز الحادي عشر.
وبهذا التعادل حافظ فريق النجف على مركز الوصافة في الدوري العراقي الممتاز بشكل مؤقت فيما ظل اربيل في المركز الحادي عشر.
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