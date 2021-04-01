النجف واربيل يتقاسمان نقاط المباراة ضمن الممتاز

وسجل فريق اربيل هدف التقدم في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الاول باقدام الاعب موموني شافيو ، فيما ادرك فريق النجف التعادل في الدقيقة 55 من زمن المباراة عن طريق اللاعب طاهر حميد .

وبهذا التعادل حافظ فريق النجف على مركز الوصافة في الدوري العراقي الممتاز بشكل مؤقت فيما ظل اربيل في المركز الحادي عشر.

