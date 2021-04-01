شاهد.. الكاميرا ترصد وصول والد هالاند ووكيل اعماله الى برشلونة

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فيديو لوصول رايولا إلى برشلونة برفقة والد هالاند، وذهابهما مع بعض المقربين من لابورتا.

وأوضحت الصحيفة، أن الثنائي وصل إلى برشلونة بعد عقد اجتماعات عدة مع إدارة بوروسيا دورتموند حول مستقبل المهاجم الدولي النرويجي هالاند.