الكويت: الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل 2021 وذلك حتى صباح يوم الخميس 22 أبريل 2021 من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وفق صحيفة القبس.



وأوضح أنه سيتم السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بعمل خدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من 7 مساء حتى الثالثة فجراً، فضلا عن السماح بالمشي من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بضوابط والاجراءات الصحية الاحترازية.

وأضأف أنه سيتم السماح للتسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية من 7 مساء حتى الساعة 12 من منتصف الليل.