شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 9169 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 383 حالة وفاة و9169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بهذه الحالات ارتفعت حصيلة الجائحة إلى 99233 حالة وفاة وأربعة ملايين و554 ألفا و264 إصابة.

ولفت التقرير إلى تماثل 10247 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و176 ألفا و419 شخصا.