إدوارد هيجر رئيسا جديدا للحكومة في سلوفاكيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اختير وزير المالية السابق إدوارد هيجر رئيسا لوزراء سلوفاكيا رسميا، الخميس، في فترة عاصفة في سياسة الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى.



وعينت الرئيسة سوزانا كابوتوفا "هيجر" رئيسا للوزراء بعد استقالة الزعيم الشعبوي المحافظ إيجور ماتوفيتش، الأحد الماضي، بعد شهور من الصراع بين ائتلافه بشأن سياسة مكافحة فيروس كورونا.

وهدد اثنان من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم بمغادرته إذا ظل ماتوفيتش، الذي تولى منصبه في مارس/أذار 2020، على رأس الحكومة.

وبعد استقالته اقترح ماتوفيتش على الرئيسة أن يخلفه هيجر.

وينتمي هيجر (44 عاما) إلى الجناح المسيحي المحافظ لحزب ماتوفيتش "حزب الشعب العادي والشخصيات المستقلة". ولكن على عكس ماتوفيتش المستقطب، يُنظر إليه على أنه سياسي حريص على الإجماع.

وسينقل هيجر جميع الوزراء السابقين تقريبا إلى حكومته. ومع ذلك، فقد قرر هو وماتوفيتش سلفا تبادل الأدوار، بحيث يصبح رئيس الوزراء السابق الآن وزيرا للمالية.

ووفقا للدستور، يجب على الحكومة الجديدة أن تقدم برنامجها الحكومي في غضون 30 يوما ثم تواجه تصويتا بشأن الثقة.

وكانت الرئيسة كابوتوفا قد طلبت بالفعل من هيجر تقديم إعلانات الدعم من 91 نائبا من أصل 150 عضوا في البرلمان قبل تعيينه، ما يشير إلى إمكانية الفوز في التصويت على الثقة.