شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي الاتحاد الأوروبي إلى أن يمارس الدور المأمول منه في حث الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت، وذلك حمايةً لحل الدولتين الذي يُمثّل السبيل الوحيد لتحقيق أمن وسلام واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام المساعد اليوم (الخميس) رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر في مقر جامعة الدول العربية.

وعبّر السفير أبو علي خلال اللقاء عن تقدير الجامعة العربية للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في استئناف عملية السلام في ضوء عضويته في اللجنة الرباعية، مُشيدًا بالدعم الأوروبي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.