شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلق على أسباب تحركاتها العسكرية قرب أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال الكرملين الخميس إن تحركات قوات ومعدات عسكرية روسية في الفترة الأخيرة قرب الحدود مع أوكرانيا، تهدف إلى "ضمان أمن روسيا ولا تشكل أي تهديد".

واتهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية موسكو هذا الأسبوع، بحشد قواتها قرب الحدود المشتركة، وقال إن "الانفصاليين الموالين لموسكو ينتهكون بشكل منتظم وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا مع تصاعد التوترات".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف الخميس، إن "روسيا حركت قواتها داخل حدودها بالشكل الذي تراه مناسباً".