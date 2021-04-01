شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون شرطية في شرق أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ننجارهار - رويترز

قال مسؤولون إن مسلحين مجهولين قتلوا شرطية في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان الخميس، في ثاني هجوم مميت يستهدف نساء في المدينة خلال أسبوع.

وتنشر موجة من عمليات القتل المستهدف، الخوف في المراكز الحضرية بأفغانستان، وقال جولزاد سنجار المتحدث باسم إحدى المستشفيات، إن جثمان الشرطية نُقل إلى مستشفى في مدينة جلال أباد عاصمة إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان.

من جته أفاد فريد خان، المتحدث باسم شرطة الإقليم، بأنه تم اعتقال مشتبه بهما فيما يتعلق بالحادث، دون أن يدلي بتفاصيل، وأضاف: "كانت في الطريق إلى عملها عندما هاجمها مسلحون".

وأطلق مسلحون مجهولون الرصاص على ثلاث نساء يعملن في التطعيم باللقاحات بجلال أباد أيضاً، وقتلوهن يوم الثلاثاء، وجاء هذا الحادث بعد أقل من شهر على مقتل ثلاث نساء يعملن في الإعلام في هجوم أعلن إرهابيون تابعون لتنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عنه.

وتشهد المراكز الحضرية موجة اغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين "طالبان" والحكومة الأفغانية العام الماضي، ويستهدف كثير من تلك الهجمات نساء عاملات في مهن مختلفة وموظفين بالحكومة، ووسائل الإعلام وأعضاء في منظمات المجتمع المدني.

وتُحَمل الحكومة حركة "طالبان" المسؤولية عن معظم عمليات القتل المستهدف، بينما تنفي الحركة المشاركة فيها.

كما ضرب انفجار نقطة تابعة للشرطة في إقليم هرات غرب البلاد الخميس، مما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة آخرَين، حسبما قال عبد الأحد والي زاده المتحدث باسم الشرطة، فيما لم يتضح من المسؤول عن أي من هجومي الخميس.