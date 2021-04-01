شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بايدن يتعرض لموقف محرج مجدداً لحظة صعوده إلى الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، بعد أن تعثر أثناء صعوده على سلم طائرة "إير فورس ون"، إلا أنه لم يسقط هذه المرة، بحسب ما يظهر مقطع فيديو نُشر على نطاق واسع.

ونشر موقع "ديلي كالر" مقطع الفيديو الذي يظهر فيه بايدن وهو يصعد درج طائرة الرئاسة بمنتهى الحذر، حيث كان الرئيس الأمريكي متجهاً إلى مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا وسط أجواء ممطرة.

وإلى جانب الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل لحظة صعود بايدن إلى الطائرة، كان الرئيس الأمريكي البالغ عمره 78 عاماً يحمل حقيبة بإحدى يديه، ومظلةً باليد الأخرى، وتعثر عند وصوله إلى منتصف سلم الطائرة وفقد توازنه، إلا أنه لم يسقط وتمكن من تدارك الموقف.

وهذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الرئيس الأمريكي لهذا الموقف المحرج، إذ سبق له قبل أيام أن تعثر على سلم الطائرة وسقط ثلاث مرات متتالية.