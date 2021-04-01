شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقية النواب" لوفد برلمان مالاوى: مصر تحرص على تعزيز العلاقات مع دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، رئيس اللجنة، اليوم الخميس، (ماداليستو كازومبو) النائب الأول لرئيس برلمان مالاوى، والوفد المرافق له.

وقال شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، إن هناك تعاون بين البلدين، موضحا أن مصر تستورد التبغ بقيمة 170 مليون دولار من دولة مالاوى، ومالاوى تقوم بزراعة البن والشاى والرز والسكر.

وتمنى الجبلي، أن يكون هناك مزيد من التعاون بين البرلمانين المصرى والمالاوي، ومزيد من الزيارات المتبادلة لأن الدبلوماسية الشعبية من أهم صور التعاون بالنسبة للنواب والشعب.





وتابع: "كما أن مالاوي تستطيع التواصل مع لجنة الشئون الأفريقية دائماً والاستفسار عن أي شيء يريدونه واعتبار اللجنة ممثلتها في مصر، ويمكن تبادل الخبرات فى شتى المجالات الزراعية والسياحية والتعليمية".





وأشار إلي أنه يمكن تصدير الأسمدة لهم ومن الممكن تبادل خبرة تجارة الأسمدة في مقابل التبغ والصناعات الأخرى.

وأوضح أن دور اللجنة هو تعزيز العلاقات المصرية بالدول الإفريقية، كما أكد على أن اللجنة هي نقطة الارتكاز في التواصل بين مالاوي ومصر ، فمن الممكن أن تتواصل مالاوي مع اللجنة من أجل الاستفسار عن أي موضوع في شتى المجالات وستقوم اللجنة بالتواصل مع الوزارات المختصة من أجل تسهيل التعاون فيما بيننا.





