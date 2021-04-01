حزب إرادة جيل: افتتاح مدينة الدواء إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية فى عهد السيسى

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القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع مدينة الدواء الجديدة بمدينة الخانكة بالقليوبية، اليوم الخميس، مؤكدا أن هذا الأمر يعد إنجازا جديدا للدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى.

وقال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان اليوم الخميس، أن افتتاح مشروع مدينة الدواء الجديدة بمدينة الخانكة بالقليوبية يضاف للإنجازات الرعاية الصحية الأولية التي يوليها الرئيس، فقد تم القضاء على فيرس "سي" في عهده فضلا عن إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وتابع أن مدينة الدواء الجديدة بمثابة الحلم القومى، كما تعد أكبر المشروعات القومية فى منطقة الشرق الأوسط، وتم تنفيذها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، وتقام على مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، وتضم مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة ويضم 15 خط إنتاج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد افتتاح مدينة الأدوية المقامة داخل منطقة الخانكة فى محافظة القليوبية، وأجرى الرئيس جولة تفقدية للمصانع والمبانى داخل المدينة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن فكرة مشروع مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الوقت الذى استغرقه كان الهدف منه إنتاج الأدوية بشكل علمى وبجدارة، طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير العالمية فى هذا الصدد.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوطين صناعة أدوية الأورام داخل مصر بنسبة 100%، مشددا على ضرورة الجدارة الخاصة بالمنتج الدوائى الذى يخرج من مدينة الأدوية بداية من علبة الدواء، قائلا: "علبة الدواء الخارجة من المدينة الجديدة يجب أن تكون مميزة ويمكن لمركز الوثائق المؤمنة المساعدة فى هذا الأمر، بحيث يكون معروفا بأن هذه العلامة الخاصة بالمدينة الجديدة لا يمكن العبث بها".