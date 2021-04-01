شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يشارك بالمنتدى "الصينى العربى" ويدعو لتعزيز تبادل الأفكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، فى فاعليات المنتدى (الصيني _العربي) للسياسيين الشباب، والذى تنظمة دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والذى بدأ الثلاثاء الماضى، واستمر ثلاثة أيام عبر آلية "فيديو كونفرانس"، وحضر جميع جلسات المنتدى، حازم هلال أمين شؤون المصريين بالخارج كممثلا عن حزب المصريين الأحرار.

وناقش المنتدى تعزيز الصداقة الطويلة الأمد بين الصين والدول العربية، وتعميق التبادل بين السياسيين الشباب في الصين والدول العربية، وتعزيز تبادل الأفكار، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتوطيد أسس التعاون، ودفع تطور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والدول العربية ودور الشباب فيها.

وفى الكلمة الختامية وجّه ممثل حزب المصريين الأحرار، تحية من قلب مصر إلى دولة الصين الشعبية والحزب الشيوعي علي الدعوة للمشاركة والتعاون المثمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحزبين.

وقال حازم هلال، أمين شؤون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، إن فكرة منتدي الشباب "الصيني_ العربي" يعكس أهمية الشباب لاعتبارهم مفتاح التنمية المتكاملة بكافة أشكالها ، مما يحدث الطفرة والتقدم وخلق حياة كريمة للشعوب.

وأضاف أمين شؤون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يضع أولوية قصوى للشباب من حيث الإعداد وتأهيل الكوادر والتمكين حتي يتسني أن يكونوا جزءاً فى سلسلة التنمية الشاملة المصرية، وهو ما يطرح بذات المفهوم من جانب الحزب الشيوعي الصيني الصديق في منتدى شامل وجامع للأحزاب العربية.

وألمح إلى أن الحزب الصينى كان فى باكورة الأحزاب الخارجية التي فتحت قنوات تواصل مع حزب "المصريين الأحرار" وتزايدت العلاقات والزيارات المثمرة والبناءة لخدمة البلدين والحزبين.

وأكد أن زيارته للصين ضمن وفد الحزب عام 2019 شاهد خلالها، استراتيجية مُحكمة للنهوض بالصين وخلال لقاءات المسؤولين تكشف أن هناك جوانب عديدة من صور التنمية الخاصة وتحقيق الرؤية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والإيمان بالفكرة وهو ما يسطر جهود بحروف من ذهب، والمضي للقضاء على الفقر وتحقيق رفاهية شعبة والتنمية الذى يتجاوز المليار و350 مليون نسمة بجهود قيادة الصين والحزب الشيوعي.

واستطرد: "شاهدت التطوير والمدن الجديدة وشبكة الطرق والتوسع وتلك الرؤية والبنية التحتية التى تتطابق مع خطوات الإدارة المصرية أيضا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى ينشئ المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، فضلا عن التطوير الهائل للطرق وغيرها من المشروعات الشاملة و التنموية".

كما طالب حزب المصريين الأحرار، دولة الصين لدفع مزيد من الاستثمارات فى المجالات المختلفة وعلى رأسها شبكات الطرق والمشروعات الفارقة والربط المتكامل الذى يخدم بصورة أو بأخري طريق الحرير الدولي.

وأوضح أن الزيارات المتبادلة والاجتماعات الثنائية بين الحزبين تعكس العلاقة الوثيقة والتعاون الفاعل وتشارك الرؤى لاستغلال قوة الشباب في التنمية ويثبت أن الحزب الشيوعي الصيني منفتح علي كافة الأحزاب العالمية بالتعاون مع الاحتفاظ بخصوصية كل بلد وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

ودعا الحزب باسم رئيسه الدكتور عصام خليل، الحزب الشيوعي الصيني وجموع المشاركين بالمنتدى لاستضافة فاعلياته ب"بيت المصريين الأحرار" عقب الخروج من جائحة كورونا واختتم ممثل الحزب قائلا:" يشرفنا في حزب المصريين الأحرار أن تكون الدوره القادمه في ضيافتنا في بلدكم الثاني مصر..وهى البلد التى تتقاسم مع الصين حضارة ضاربة الجذور عبر التاريخ".