تقرير أميركي: القضاء على «كورونا» تماماً لايلوح في الأفق

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أكدت دراسة أميركية جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض، أن اللقاحات تقضي على كل أنواع العدوى بمرض كوفيد- 19، وليس الأعراض فقط.

وقالت الكاتبة الأميركية فاي فلام في تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» للأنباء إن هذه الأخبار تمثل نهاية سيناريو أسوأ حالة بأن اللقاحات قد تحمي الذين تم تطعيمهم من التردد على المستشفيات للعلاج من كوفيد 19-، ولكن تسمح باستمرار تفشي الملايين من حالات العدوى الصامتة.

وقالت مونيكا غاندي، وهي طبيبة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، إنها تعتقد أن الجرعات سوف تقضي على نحو فعال على الجائحة، لأن الخلايا التائية يمكنها محاربة السلالات المتحورة المختلفة. وأضافت «أدرك أنه يبدو تقريبا أنه غير حقيقي أن اللقاحات سوف تنتشلنا من براثن هذا الجائحة، ولكنها بالفعل سوف تنتشلنا منه».

وقالت فلام «هناك شيء تعلمناه وهو أنه من الصعوبة التكهن بمسار هذه الجائحة، قي ضوء مدى صعوبة التنبؤ بالسلوك البشري ومسار التطور السريع للفيروس.وحتى الذين يشعرون بالتفاؤل إزاء نجاح اللقاح مثل غاندي وأوفيت لا يرون أن القضاء على الفيروس يلوح في الأفق».

وأضافت فلام، المتخصصة في الشؤون العلمية، أنه يمكن أن تكون حالة التدهور المتوقعة ناجمة عن سلالات متحورة جديدة لفيروس كورونا، أظهرت بعضها قدرة على تجنب وتفادي أجسام مضادة أنتجتها السلالة الأصلية.

وتختتم فلام تقريرها بالقول إنهم مع ذلك يرون إمكانية أن يصبح الفيروس أقل تهديدا للحياة والصحة من الأنفلونزا الموسمية، وبعد ذلك سيكون من الصعب منع العودة إلى حياة طبيعية، يتم خلالها الذهاب للمطاعم والسفر حول العالم، وكذلك بالطبع التأرجح في المشاعر.

وتم جمع البيانات الجديدة من أربعة آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية وأول المستجيبين عاملو التوصيل والمعلمون الذين تم تطعيمهم بلقاحي فايزر وموديرنا بين شهر ديسمبر2020 ومارس 2021.

ولم يُطلب من المشاركين مراقبة الأعراض فحسب، ولكن أيضا إجراء اختبارات لأنفسهم أسبوعياً.

وتوصل معدو الدراسة إلى استنتاج مفاده أن اللقاحات تسببت في انخفاض جميع حالات العدوى بنسبة 90 في المئة. وفي حالة عدم إصابة الأشخاص بالعدوى، فإنهم لا يمكن أن ينقلوا الفيروس لأشخاص آخرين.



