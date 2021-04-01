مباحثات هاتفية بين ولي العهد السعوي والرئيس الروسي.. وهذا أبرز ما تطرّقا إليه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 04:12 مساءً - منذ 43 دقيقة

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التعاون الثنائي في قضايا المناخ والطاقة النظيفة.

وبحث الجانبان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وتتضمن مبادرة السعودية الخضراء عددا من المستهدفات الطموحة، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، فيما تسعى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط.

من جانب آخر، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط ما يتراوح بين 5 ملايين و5.5 مليون برميل يوميا هذا العام.

كما قال في بداية اجتماع مجموعة أوبك+ إن ثمة ضبابية كبيرة في السوق ترتبط بالجائحة، بينما يمضي الاقتصاد العالمي على مسار التعافي.

بدوره قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مستهل اجتماع أوبك+ إن تعافي سوق الطاقة بعيد عن الاكتمال، موضحاً أنه تجب المحافظة على نهج حذر إزاء ما يجري في السوق النفطية.

وأضاف وزير الطاقة أن الاستمرار في اتباع نهج مرن يخدم مصالح مجموعة أوبك+ التي تضم دول أوبك وروسيا وعددا من الحلفاء المنتجين من خارج المنظمة، بحسب “رويترز”.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا وقازاخستان، المجموعة المعروفة باسم أوبك+ للنظر في خيارات من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية له، فيما قالت وكالة “رويترز” إن الاجتماع بدأ عبر الإنترنت.