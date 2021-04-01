لخصم: أبو زعيتر هددني وسب والدتي

جدة - عبدالحي حسين - اندلع خلاف بين البطل المغربي السابق في رياضة “الكيك بوكسينغ”، مصطفى لخصم، وأبو زعيتر، المحترف في رياضة القتال الحر”، وصل إلى حد السب، والتهديد.

وبث لخصم مقطع فيديو مباشر عبر حسابه الرسمي في موقع “فايسبوك”، ادعى فيه أن أبوبكر زعيتر اتصل به عبر رقم هاتفي مجهول، وشتمه نتيجة تعليقه على خسارته.

وأضاف لخصم في ادعاءاته بأن أبو زعيتر أسمعه وابلا من السب، والشتم، بعدما كان قد انتقد تصريحات أخيه، التي بررت خسارته بالضريبة القاضية في آخر نزالاته.

والمتحدث نفسه كان قد صرح بأن أبو زعيتر استحق الهزيمة، نتيحة افتقاده للتحضير الجيد قبل المباراة، ما جعله يلعب بأسلوب عشوائي، وقال: “أبوبكر عيط ليا، وسب ليا الوالدة ديالي والدين، بأسلوب ديْال ولاد السوق ومن الصمطة للتحت”.

واعتبر لخصم في كلامه أن أبو زعيتر: “طغى بزاف”، مضيفا: “ماعرفت شكون كايحسابليه راسو هددني، ولكن مافيدوش، وهادي حقيقة، أنا مكدبتش”.

وكان عثمان زعيتر قد نشر بلاغا، أكد فيه أنه ينوي التقدم بشكوى ضد الحكم، بمبرر أن شقيقه تعرض للظلم، وهو الفائز في المباراة الأخيرة، وليس خصمه الكندي، مارك أندري باريو.