جامعة الإمارات تحصل على تقييم 5 نجوم في التعليم عن بُعد

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

حصلت جامعة الإمارات على تقييم خمسة نجوم في مجال التعليم عن بُعد، وفق تقييم مؤسسة كيو اس، بالإضافة إلى استضافتها لمؤتمر ميواس في العام 2022، وفقا للبيان.



وأكد الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، أن حصول جامعة الإمارات على هذا التقييم من واحدة من أكبر مؤسسات التقييم الأكاديمي العالمية، يعزز من مكانة الجامعة وتأصيل دورها الريادي في العملية التعليمية، كمؤسسة وطنية من خلال حرصها على تطوير مخرجاتها الأكاديمية

وتطوير آليات البرامج والمناهج التي تلبي المعايير العالمية من جهة، ومن جهة ثانية تلبي متطلبات التنمية الوطنية من المخرجات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلاب في كافة التخصصات التي تواكب متطلبات العصر.

وأضاف: "لقد حققت جامعة الإمارات نجاحاً كبيراً في مسألة التعليم عن بُعد، عبر اعتماد العديد من الخيارات والحلول المبتكرة، التي تحقق استمرار العملية التعليمية دون أي فاقد، بل ساهمت بفتح آفاق واسعة للتعليم إلى آفاق واسعة خارج الإطار التقليدي، من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا بشكل أمثل، وقد استطاعت الجامعة تجاوز الصعوبات والعقبات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وكان لابد من ايجاد الحلول العلمية والعملية لاستمرار العملية التعليمية وإعداد الكوادر الوطنية وأعضاء التدريس والطلبة لهذه المرحلة النوعية. واستطاعت الجامعة ان تكون سباقة، بل رائدة في هذ الجانب لما باتت تمتلكه من خبرات وموارد بشرية مؤهلة وبنية تحتية متكاملة في الجوانب التكنولوجية، ونحرص على الاستمرار في تطوير هذه التجربة حتى تصبح من ميزات التعليم للخمسين عاماً القادمة، التي تعتمد على تعزيز الابداع والابتكار في خططنا وبرامجنا الاستراتيجية الوطنية الطموحة التي تتبناها قيادتنا الحكيمة والرشيدة."