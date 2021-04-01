شكرا لقرائتكم خبر عن لضبط العلاقات الأمريكية .. مسؤول ألماني يدعو إلى تعليق "نورد ستريم 2" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، إلى وقف بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" مع روسيا، بصورة مؤقتة، لإعطاء حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعض الوقت من أجل العمل على إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وقال بيتر باير، الذي ينتمي لحزب ميركل "المسيحي الديمقراطي"، إن خط أنابيب الغاز شبه المكتمل في بحر البلطيق، يمثل "حاجزا" في العلاقات بين برلين وواشنطن.

ويواجه المشروع عقوبات أمريكية، كما أنه يعد منذ فترة طويلة مصدرا للاحتكاك بين الدولتين الحليفتين في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتبرر الولايات المتحدة معارضتها للمشروع بأنه يُعَرِّض أوكرانيا وأوروبا للتلاعب من قبل روسيا، ويتعارض مع الأهداف التي صاغتها أوروبا بنفسها فيما يتعلق بأمن الطاقة، كما أن شركاءها في أوروبا يعتمدون بشكل كبير على الغاز الروسي.