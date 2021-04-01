شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. ضبط مقيم بحوزته 2 كيلو ماريجوانا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم ضبط مقيم من الجنسية العربية وبحوزته 2 كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة.

وأضافت في بيان لها : وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود شخص بحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، وعليه تم تكثيف التحريات التي أكدت صحة المعلومات، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه وبحوزته (2) كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة وعدد (2) شتلة ماريجوانا، وأجهزة تحكم بالحرارة خاصة بزراعة الشتلات ، وميزان حساس ، وبالتحقيق معه أقر واعترف بما نسب اليه، حيث تم إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.