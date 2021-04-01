السويد تؤخر الموعد المستهدف للانتهاء من حملة تطعيم كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أخرت السويد الموعد المستهدف المبدئي للانتهاء من تلقيح كل البالغين ضد كوفيد-19 في النصف الأول من العام الجاري.



وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينجرن اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إنه ببساطة لا يوجد ما يكفي من الجرعات للوصول للهدف.

وأضافت هالينجرن أن الخطة الجديدة للحكومة هي تطعيم كل الأشخاص فوق الثمانية عشر عاما المعرضين للخطر قبل 15 أغسطس ولكل الأشخاص فوق 65 عاما بحلول 16 مايو.

غير أنه من الممكن أن يرسل مصنعو اللقاحات المزيد من الجرعات قبل تلك الفترة.

تلقى نحو 1ر1 مليون شخص في السويد التي يبلغ تعداد سكانها عشرة ملايين نسمة، جرعتهم الأولى من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن، ويحتاج نحو 490 ألف الجرعة الثانية من أجل درجة أعلى من المناعة. وهذا يماثل 7ر13 % و9ر5 % من التعداد السكاني على التوالي.