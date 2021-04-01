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الرئيس الألماني يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أول جرعة تطعيم له ضد من لقاح أسترازينيكا.

 

وأعلن ديوان الرئاسة الألماني أن شتاينماير تلقى لقاح أسترازينيكا اليوم الخميس في مستشفى الجيش الألماني بالعاصمة برلين.

 

وناشد الرئيس الألماني بعد ذلك جميع المواطنين أن يحذو حذوه، وأكد في بيان قائلا: "إنني واثق في اللقاحات التي تم التصريح بها في ألمانيا.. اليوم حصلت على جرعتي الأولى من التطعيم بلقاح أسترازينيكا. التطعيم هو الخطوة الحاسمة في طريق الخروج من الوباء. فلتستفيدوا من الإمكانات المتاحة، ولتشاركوا في ذلك!".

 

وتلقت زوجة شتاينماير، السيدة إلكه بودنبندر، لقاحا لأول مرة قبل وقت قصير أيضا.

 

وكان الرئيس الألماني /65 عاما/ أكد دائما أنه يعتزم تلقي اللقاح، عندما يحين دوره وفقا للأولوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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