شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تضع إرشادات للمشاركين فى انتخابات التجديد النصفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، واجتماع الجمعية العمومية، إرشادات للناخبين، قبل إجراء الانتخابات المقرر إنعاقدها غدا الجمعة بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.

- يشترط وجود كارنيه النقابة والبطاقة الشخصية أو ما يحل محلها للإدلاء بالصوت.

- ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، وتوفير الكحول الطبي بمقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة.

- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

- عند اكتمال الجمعية العمومية بحضور (25 %) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة لمناقشة جدول الأعمال بالسرادق المحدد بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.

- عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.

- تيسيرا على الزملاء يتم التصويت فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء ويتم المد ساعة في ساعة في حالة وجود ناخبين وذلك لتجنب الزحام.

- لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية.

- الانتخابات ستجري في (32) لجنة انتخابية موزعة في الأماكن المعدة بمقر نادى المعلمين بالجزيرة بالإضافة الى الجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية وأن النقابة استعانت بعدد کاف من مستشاري هيئة قضايا الدولة للإشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز.

- طالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الادلاء بالصوت لتجنب التجمعات.

- تجري عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.

- تسمح بتواجد (3) مندوبين ومتابعين بكل لجنة فرعية بحد أقصى خلال التصويت وفي حالة زيادة العدد سيتم اجراء قرعة لاختيار 3 وفقا للقانون.

- في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+ 1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني 3 أبريل 2021 من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة مساء وذلك بمقر ناد المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

- فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحة بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.

- ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2020 على الأقل، ويمكن سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت.

- كتابة الاسم (ثلاثي) في حالة تشابه الأسماء.

- أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.

- ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

- ضرورة اختيار (6) أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.

- تحدید فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أعلى (6) زملاء من المرشحين العضوية المجلس على أن يكون بينهم (3) زملاء على الأقل تحت السن ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.

- إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونتيجة الانتخابات.