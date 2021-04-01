أصالة وعقاقير الاكتئاب… أزمة صحية وصداع دائم

جدة - عبدالحي حسين - عاشت الفنانة السورية أصالة، أزمة صحية، أخيرا، إثر توقفها عن تناول عقاقير طبية وصفت لها لعلاج الاكتئاب؛ ما أدى إلى صداع دائم في رأسها.

وحكت أصالة عن أزمتها الصحية الأخيرة، في برنامج إذاعي بعنوان “عيشها بإنرجي” على إذاعة “إنرجي” اللبنانية، موضحة أنها مصابة بالصداع المستمر؛ بعد توقفها عن تناول الأدوية المضادة للاكتئاب، مضيفة أنها استعانت بثلاثة أطباء نفسانيين.

وقالت أصالة إنها عاشت “كورونتها الخاصة”؛ في إشارة إلى مرورها بأزمة الانفصال والطلاق في الفترة الماضية.

وأضافت أصالة أنها تعمل على كتابة مذكراتها بمساعدة أحد أصدقائها المقربين منها، وستطرحها فور انتهائها.

وأعلنت أنها قررت ممارسة مهنة التمثيل، وذلك بالتعاون مع المنتج محمد مشيش، معلنة عن نيتها التمثيل باللهجة السورية.