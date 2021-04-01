تكريم الراحل عزيز سعد الله في “ستكوم” رمضاني

جدة - عبدالحي حسين - كشف الفنان رشيد الوالي، مخرج “ستكوم قيسارية أوفلا” عن تسمية أحد فضاءات الاستوديو، باسم الراحل عزيز سعد الله تكريما لروحه.

وأعلن رشيد الوالي، عن خطوة التكريم، أثناء زيارة الفنانة خديجة أسد زوجة الراحل عزيز سعد الله، لاستوديو التصوير لتشارك كضيف شرف.

وتتقمص خديجة أسد دور أم لأحد أبطال “الستكوم”؛ تتحلى بالقيم النبيلة، وتطل كضيفة لنهي ابنها عن تقديم وعود كاذبة للفتيات.

الوالي عبر عن فرحته الكبيرة بمشاركة خديجة أسد في العمل الرمضاني، وقال في تدوينة على أنستغرام: “الفرحة يعلمها الله. لأنه لم يكن مقدرا أن نشتغل في أعمال من قبل، واليوم ها أنت تقبلين بكل تواضع أن أكون مخرجا لهذا العمل؛ الذي لن يكون له وزنه الحقيقي دون مشاركتك”.

وأضاف: “الله يكبر بيك ويخليك نجمة النجمات ويعطيك الصحة والعافية؛ وتعطي عصارة تجربتك الطويلة أنت والمرحوم سعد الله، واللي خصصنا ليه مكان في الاستوديو، تقديرا لعطائه كل هذه السنين” .

ويخوض الفنان رشيد الوالي تجربة جديدة في الإخراج، من خلال الـ“ستكوم” المرتقب عرضه في رمضان المقبل على القناة الثانية.

ويجمع “الستكوم” عددا من الفنانين، منهم نسرين الراضي، وهيثم مفتاح، وحمزة الفيلالي، وأيوب إدري، والسعدية أزكون، الذين يقودهم رشيد الوالي، في أولى تجاربه للإشراف على إخراج صنف “الستكوم”.

ويحمل “الستكوم” الرمضاني اسم “القيسارية أوفلا ”، ومن المفترض أن تدور أحداث حلقاته في مدينة أكادير؛ غير أن التصوير يعتمد على بناء ديكور يوحي بذلك، تم تشييده في قلب استوديو بمدينة الدارالبيضاء.