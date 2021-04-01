قبل أيام من رمضان.. أرباب المقاهي والمطاعم يخوضون إضرابا وطنيا

جدة - عبدالحي حسين - تستعد الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لخوض إضراب وطني، يومي الاثنين، والثلاثاء المقبلين.

وقال نور الدين الحراق، رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح صحفي، إن هذه الأخيرة قررت خوض إضراب وطني ليومين، بعد تمديد الإجراءات الاحترازية لمدة أسبوعين إضافيين، وبعدما كانت قد حاولت أكثر من مرة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول مقنعة، لكن من دون جدوى.

ووأكدت الجمعية ذاتها أن إغلاق المقاهي والمطاعم لمدة يومين جاء كأول خطوة احتجاجية لأرباب المقاهي والمطاعم بشكل وطني على بعد أسبوعين من شهر رمضان.