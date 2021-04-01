عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية عن بعد

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.



واستعرض المجلس الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة إلى جانب إطار العمل المقترح لحوكمة قطاع التعليم العالي الحكومي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع حرص دولة الإمارات وبدعم القيادة الرشيدة على الاستثمار في تعليم أبناء الوطن وتميز مؤسسات التعليم العالي الوطنية والارتقاء بجودة مخرجاتها وفق أعلى المعايير العالمية وأن تكون مركز جذب للطلبة من مختلف أنحاء العالم بما يعزز من المكانة التنافسية للدولة.

وقال : "نتطلع إلى أن تكون جامعاتنا الوطنية منارات علمية رائدة عالميا قادرة على بناء كوادر مؤهلة علميا وعمليا ومنفتحة على مختلف الثقافات ومتفاعلة معها وتلبي احتياجات سوق العمل وتعزز جهود البحث والتطوير في الدولة".

وأكد سموه أهمية استمرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة في تجديد وتطوير برامجها التعليمية لتعزيز جودة مخرجاتها وتبني الأدوات التعليمية المبتكرة وبناء الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة عالميا واستقطاب الكفاءات العلمية والباحثين المتميزين لمواكبة التطورات والمتغيرات العلمية والتقنية في العالم.

وأشار إلى أن مؤسسات التعليم العالي في الدولة تخرج منها على مدار عقود قيادات وطنية ساهمت في مسيرة البناء والتنمية ..لافتا إلى أن جامعتنا الوطنية باتت تنافس أعرق الجامعات العالمية وتحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة بما يعكس النتائج الملموسة لرؤية ودعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي.