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دولة الإمارات تقدم 82833 جرعة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 82833 جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 82,833 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 8,391,302 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 84.84 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات و السيطرة على فيروس " كوفيد - 19".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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