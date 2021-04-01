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منظمة الصحة: حملات التطعيم الأوروبية «بطيئة» وتطيل عمر كورونا

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الدمام - شريف احمد - أكد المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إن حملات التطعيم البطيئة في العديد من الدول الأوروبية تتسبب في إطالة أمد جائحة كورونا.

ووصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز هنري كلوج، طرح اللقاح بأنه " يتسم بالبطء بشكل غير مقبول".

وقال كلوج: "دعوني أكون واضحا: يجب أن نسرع العملية من خلال تكثيف التصنيع، وتقليل الحواجز أمام إعطاء اللقاحات، واستخدام كل قنينة واحدة لدينا في المخزون، الآن".

وأضاف كلوج: "وطالما ظلت التغطية منخفضة، فنحن بحاجة إلى تطبيق نفس التدابير الصحية والاجتماعية العامة كما فعلنا في الماضي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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