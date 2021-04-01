شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: حملات التطعيم الأوروبية «بطيئة» وتطيل عمر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إن حملات التطعيم البطيئة في العديد من الدول الأوروبية تتسبب في إطالة أمد جائحة كورونا.

ووصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز هنري كلوج، طرح اللقاح بأنه " يتسم بالبطء بشكل غير مقبول".

وقال كلوج: "دعوني أكون واضحا: يجب أن نسرع العملية من خلال تكثيف التصنيع، وتقليل الحواجز أمام إعطاء اللقاحات، واستخدام كل قنينة واحدة لدينا في المخزون، الآن".

وأضاف كلوج: "وطالما ظلت التغطية منخفضة، فنحن بحاجة إلى تطبيق نفس التدابير الصحية والاجتماعية العامة كما فعلنا في الماضي".