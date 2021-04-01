بيانات دولية: كوريا الشمالية أجرت أكثر من 21 ألف فحص لتشخيص الإصابة بكورونا

ونقلت قناة YTN الكورية الجنوبية عن بيانات منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن عدد فحوصات تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) التي أجريت في كوريا الشمالية حتى اليوم لتشخيص الإصابات بكورونا بلغ 21.6 ألف، دون ورود معلومات رسمية عن رصد أي إصابات.وأغلقت كوريا الشمالية حدودها بالكامل اعتبارا من كانون الثاني من العام الماضي بهدف منع انتقال الفيروس التاجي إلى أراضيها.

ومن المقرر أن يتم تشخيص قرابة مليوني جرعة من لقاح كورونا إلى كوريا الشمالية ضمن إطار آلية كوفاكس الدولية، ومن المتوقع أن تتسلم البلاد 1.7 مليون جرعة منها حتى آيار القادم.