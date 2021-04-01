انت الان تتابع خبر استهلاك هذه الأطعمة يحسن الصحة ويطيل العمر! والان مع التفاصيل

وتبعا لموظفي جمعية القلب الأمريكية، فإن 50% من الحبوب في النظام الغذائي يجب أن تكون كاملة. فهي تحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا لصحة القلب، وخاصة الألياف.

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما نشره موقع "فتشيرنايا ماسكفا" الروسي، اليوم الخميس، هذا المنتج هو جريش الحنطة السوداء.

أثبت الخبراء وجود صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ووفقًا للعلماء، تساعد الحنطة السوداء في خفض ضغط الدم وتحسين حالة عضلة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، الحنطة السوداء غنية بالألياف. هذه المادة تحافظ على الأمعاء في حالة جيدة: يتم هضم الطعام فيها دون صعوبة. وهذه الحبوب غنية بالبروتين، والأطعمة الغنية بالبروتين ضرورية للإنسان للحفاظ على الوزن.



وعند تناول الحنطة السوداء، يشعر الشخص بالشبع بشكل أسرع ويستهلك سعرات حرارية أقل. هذا هو السبب في أن الحنطة السوداء لا غنى عنها لأولئك الذين يريدون إنقاص الوزن.

في وقت سابق، وجد علماء من كليفلاند كلينك (الولايات المتحدة الأمريكية) أن تناول مجموعة معينة من الخضروات يطيل العمر. وهي البروكلي وبراعم بروكسل والقرنبيط والملفوف الأبيض. كما تشمل القائمة الفجل واللفت والجرجير.