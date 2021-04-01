انت الان تتابع خبر التربية تقرر اعادة طلبة المعاهد الفنون الجميلة 'المرقنة قيودهم' بشروط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي للوزارة ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القرار ينص بعودة الطلبة المرقنة قيودهم للدراسة الصباحية الى مقاعدة الدراسة على ان لا تتجاوز أعمارهم الحد الأعلى وكما موضح بالآتي :

المرحلة الخامسة (26) سنة للذكور، و (28) سنة للأناث



المرحلة الرابعة (25) سنة للذكور، و (27) سنة للأناثالمرحلة الثالثة (24) سنة للذكور، و (26) سنة للأناثالمرحلة الثانية (23) سنة للذكور، و (25) سنة للأناثالمرحلة الأولى (22) سنة للذكور، و (24) سنة للأناثعلى ان يُعاد طلبة معاهد الفنون الجميلة الدراسة المسائية المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة في نفس معاهدهم الأصلية دون تحديد شرط العمر .

وأشارت الوزارة في بيانها الى، "السماح بنقل الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسة الصباحية والمستفيدين من القرار الى معاهد الدراسة المسائية في حال تجاوز الاعمار الوارد ذكرها اعلاه ، على ان يكون دوام الطلبة المعادين الى مقاعد الدراسة الصباحية والمسائية بالانتساب للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ، كما سيتم اداؤهم للامتحانات في نهاية السنة بدرجة 100 % ".



واضاف ، انه "يقع على عاتق الطالب المعاد الى الدراسة بالمرحلة الخامسة بموجب الواجبات والمهام التي تقع على عاتق اقرانهم من طلبة نفس المرحلة المستمرين بالدراسة (التطبيق والمشاهدة والإنتاج الفني) بالنسبة للدراسة الصباحية و (الإنتاج الفني) للدراسة المسائية ، وتشترط التعليمات بضرورة ان يراجع الطالب المستفيد من القرار بنفسه لتقديم طلباً الى المديرية العامة لأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي".

وتابع البيان ان "استمرار طلبات عودة المرقنة قيودهم مستمر خلال (40) يوماً من تأريخ صدور الكتاب" .