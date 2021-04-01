النمسا: بدء اجراءات الاغلاق الشامل الرابع وفرض حظر تجول لمواجهة جائحة "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بدأت النمسا اليوم الخميس تطبيق اجراءات الاغلاق الشامل وهو الرابع منذ مارس 2020 وفرض حظر تجول لمواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وذكرت وكالة الصحافة النمساوية ان الاجراءات تمتد الى ما بعد عيد الفصح وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

واضافت ان السلطات حتى ال11 من ابريل المقبل ستشدد قيود الاتصال والخروج اضافة الى فرض حظر تجول واغلاق جميع المؤسسات التجارية غير الضرورية والمدارس فضلا عن الزامية ارتداء الكمام في الاماكن المفتوحة المزدحمة.

وجددت النمسا تحذير السفر غير الضروري الى جميع دول العالم تقريبا بسبب فيروس (كورونا) باسثناء أستراليا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والفاتيكان.

وتسعى السلطات النمساوية لتسريع وتيرة التطعيم في اطار مواجهة تفشي وانتشار الفيروس حيث تخطى عدد متلقي اللقاح من تطعيمي (فايزر بيونتيك) و(استرازينيكا) المصرح باستخدامهما حتى الان في النمسا اكثر من مليون شخص منذ بداية حملة التطعيم في ديسمبرالماضي.