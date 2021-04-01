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مئات المستوطنين الاسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اقتحم مئات المستوطنين الاسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بدعوة الاحتفال بـ”عيد الفصح”.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأقصى، فراس الدبس إن 535 مستوطنا اقتحموا منذ ساعات الصباح باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، بالتزامن مع اليوم الخامس من احتفالات المستوطنين فيما يسمى “عيد الفصح”.

وفي السياق، ضيقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي المقدسيين في منطقة باب الأسباط ونصبت حاجزا في المكان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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