تركيا: توقيف 10 أشخاص بعضهم مشتبهون بدعم جولن خلال محاولة الفرار إلى اليونان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، عشرة أشخاص خلال محاولتهم العبور إلى اليونان بطرق غير قانونية، بينهم مشتبهون بالانتماء لـ"تنظيم جولن" ومنظمة"حزب العمال الكردستاني".

ونقلت وكالة "الأناضول" التريكية عن وزارة الدفاع التركية القول، في بيان، إنه تم القبض على عشرة أشخاص حاولوا العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية عبر قضاء "إيبسالا" التابع لولاية "أدرنة" شمال غربي البلاد.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات أظهرت انتماء أربعة من الموقوفين إلى تنظيم جولن، وواحد لحزب العمال.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام .2016 كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

ويتهم مسؤولون أتراك اليونان بأنها أصبحت ملاذا آمنا لأعضاء "جولن".

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.