رئيس الوزراء اليوناني يتجه إلى ليبيا الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يتوجه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس،إلى ليبيا، الأسبوع المقبل، في زيارة تعيد افتتاح سفارة أثينا بطرابس.



زيارةٌ تعكس استعداد أثينا لاستعادة علاقاتها بالكامل مع الدولة الأفريقية الواقعة في شمال أفريقيا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني، في تصريحات للصحفيين، إن ميتسوتاكيس سيزور ليبيا، الثلاثاء المقبل، "لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية".

من جهته نقل موقع greekcitytimes ، عن مصادر قولها إنه بدأ العمل بالفعل على إعادة فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.

وفي هذا الصدد، لفت إلى أنه من المتوقع أن يتوجه الدبلوماسي اليوناني الذي تم اختياره للمنصب إلى طرابلس قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء.

وتأتي زيارة ميتسوتاكيس في أعقاب الاتصال الهاتفي الأخير الذي أجراه مع رئيس الحكومة الليبية الجديد، عبد الحميد دبيبة.

يذكر أيضا أن السفير الليبي السابق في أثينا محمد المنفي تولى رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وسيرافق ميتسوتاكيس إلى طرابلس وزير الخارجية نيكوس ديندياس، الذي لعب دورا مهما في تعافي الدولة التي مزقتها.

كما تأتي الزيارة في ظل علاقات متوترة مع الجارة تركيا فاقمتها تجاوزات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في منطقة شرق المتوسط لاسيما التنقيب عن الغاز، وتوقيع الأخير مذكرة بحرية غير قانونية مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج .