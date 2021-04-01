الرئيس الألماني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح إسترازينيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير الجرعة الأولى من لقاح إسترازينيكا، في وقت رفض فيه وزير الداخلية هورست زيهوفر نفس الخطوة.



وأعلنت الرئاسة الألمانية أن شتاينماير (65 عاما) تلقى جرعته الأولى من اللقاح البريطاني صباح الخميس في مستشفى القوات المسلحة في برلين.

لكن وزير الداخلية رفض نفس الخطوة، بعد يوم من مطالبة وزير الصحة يانس شبان كل أعضاء الحكومة فوق الـ60 عاما بالحصول على اللقاح البريطاني، لاعادة الثقة فيه في الأوساط الشعبية.

ورد زيهوفر (71 عاما) في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، الخميس، قائلا "لا لن أحصل على هذا اللقاح"، مضيفا "لست مهتما بشكل شخصي بتقييمه".

ووفق تقارير ألمانية، طالب شبان كل أعضاء الحكومة فوق الـ60 عاما، خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، الأربعاء، بتلقي اللقاح.

والمخاطبون بدعوة شبان هم: ميركل (66 عاما)، ووزير التنمية، جيرد مولر (65 عاما)، ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير (62 عاما)، وزيهوفر (71 عاما)، ونائب المستشارة أولف شولتز (62 عاما).

والثلاثاء، طالب شبان حكام الولايات الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، باتخاذ نفس الخطوة.

وقال رئيس وزراء ساكونيا السفلى، ستيفان ويل (62 عاما) ردا على سؤال حول تلقيه لقاح إسترازينيكا عندما يحين دوره، "نعم.. سأفعل ذلك".

وقبل يومين، قررت ميركل وحكام ولايات البلاد في الاجتماع، عدم استخدام لقاح أسترازينيكا لمن دون الـ60 عاما، بداية من الأربعاء.

وفي الفترة الماضية، أرسلت عيادات طبية ومراكز تطعيم في ألمانيا شكاوى لوزارة الصحة الاتحادية حول تسبب أسترازينيكا في جلطات دموية للشباب.

وأصيب 31 شخصا بجلطات دموية مختلفة الشدة، في ألمانيا بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، فيما توفى 9 آخرون للسبب نفسه.

وحقن 2.7 مليون شخص بجرعة أولى من لقاح إسترازينيكا في ألمانيا، فيما تلقى 767 شخصا فقط الجرعة الثانية من اللقاح.