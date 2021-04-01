شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحبط محاولة آسيوي الانتحار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - سومية سعد

كشف العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، أن فريق المركز تمكن من إحباط محاولة انتحار آسيوي يبلغ من العمر 20 عاماً، وذلك بعد محاولته إلقاء نفسه من أعلى سطح بناية، حيث تمكن رجال المركز من إقناعه بالعدول عن الانتحار بعد محاولات استمرت أربع ساعات كان يدعي أثناءها أنه فصل من عمله.

وتفصيلاً قال إن المركز تلقى بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بأن شخصاً من الجنسية الآسيوية يحاول الانتحار بإلقاء نفسه عن سطح إحدى البنايات، وعلى الفور انتقل رجال المركز إلى موقع الحادث ورجال التحريات وكذلك عدد من رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف.

وقال آل مالك: «قمنا بالتحدث معه وإقناعه لأنه لا يوجد ما يستحق أن ينهي حياته من أجله»، خاصة وأنه يقف على حافة السطح، وكان ينزف بقوة وتبين أن قام بجرح نفسه، ولم يكن في حالة طبيعية ويبدو عليه أنه سكران.

كذلك تبين أن الشاب الآسيوي استغل قيام عمال الصيانة بالعمل وتسلل إلى سطح البناية الذي يكون مغلقاً دائماً، وقد أسفرت المفاوضات التي استمرت لمدة 4 ساعات عن إقناعه بالعدول عن محاولة الانتحار.

وأكد الشاب الأسيوي أنه كان ينوي أن ينهي حياته لوجود الكثير من المشاكل الأسرية لديه، وسمع من أصدقائه أن صاحب العمل سينهي خدماته.

من ناحية أخرى أشاد صاحب الشركة وأشخاص من الجنسية الآسيوية بالعمل الإنساني الكبير الذي قدمه مركز شرطة الراشدية، والجهد المبذول في إنقاذ حياة العامل و المجهودات الطيبة التي تبذلها الشرطة في سبيل تحقيق الأمن والسلامة.