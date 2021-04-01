خطّطت لإستهداف مظاهرات، تفكيك خليّةٍ إرهابيّة بالجزائر

اسماعيل عبد الحي - كشف القضاء الجزائري أمس، الثلاثاء 30 مارس 2021، عن تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتفجيرات في مسيرات الحراك الشعبي بولايتي تيزي وبجاية بمنطقة القبائل شرقي البلاد.

وقال وكيل النيابة لدى محكمة مدينة عزازقة بولاية تيزي وزو إن التحقيقات الأمنية قادت لتحديد هويات 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و51 عاما.

وأضاف أنه تم ضبط أسلحة حربية وبندقية مضخية من نوع "سكوربيون" ورشاش كلاشنيكوف ومسدس وذخيرة، بالإضافة إلى حجز سيارتين.

وأوضح أن المخطط الإرهابي كان يقضي بتفجير سيارتين وسط مدينتي تيزي وزو وبجاية خلال مسيرات الحراك الشعبي.

كما لفت إلى صدور قرار بسجن أحد أفراد الخلية ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وكالات