رئيس وزراء العراق يغادر جدة

غادر رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي جدة اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل و أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمروخي , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.



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