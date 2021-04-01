السيسي يفتتح مدينة الدواء الأكبر في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتعد المدينة من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها مصر في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.