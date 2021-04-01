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“الكاف” يعلن تاريخ سحب قرعة كأس إفريقيا وتاريخ إقامة البطولة بالكاميرون

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عبر موقعه الرسمي، أمس الأربعاء، عن موعد سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك موعد انطلاق المنافسة القارية التي ستجرى في الكاميرون.

وقرر “الكاف”، إجراء القرعة يوم 25 يونيو المقبل، على أن تقام البطولة خلال الفترة، من 9 يناير إلى 9 فبراير 2022؛ وفقًا لما قررته اللجنة التنفيذية للكاف، خلال اجتماعها بحضور الرئيس الجديد باتريس موتسيبي.

يذكر أن 23 منتخبا من أصل 24، تأهلوا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2022، وهي: المغرب، مصر، الجزائر، تونس، السودان، مالي، غينيا، بوركينا فاسو، مالاوي، غانا،، غامبيا، الغابون، موريتانيا، الكاميرون، الرأس الأخضر، ، جزر القمر، زيمبابوي، السنغال، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، وإثيوبيا.

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فيما ينتظر أن يكمل المنتخب البنيني أو السيراليوني عقد المتأهلين في وقت لاحق؛ وذلك بعد تأجيل مباراتهما التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي بسبب فيروس .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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