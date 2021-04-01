حصيلة رسمية تظهر ارتفاع مدة مشاهدة القنوات الوطنية… والأولى تتفوق بـ”لالة العروسة”

جدة - عبدالحي حسين - سجل معدل مشاهدة المغاربة للتلفاز، خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 مارس 2021، ارتفاعا بـ12 دقيقة؛ إذ وصل إلى 3 ساعات و 56 دقيقة كمعدل يومي.

وأبرزت الأرقام الصادرة عن مركز القياس “سيوميد”، اليوم الخميس، أن مدة مشاهدة التلفاز زادت بعدما كانت الأسبوع السابق لا تتجاوز 3 ساعات و44 دقيقة.

وللأسبوع الثاني على التوالي، تفوقت القناة الأولى على القناة الثانية، بفضل برنامج “لالة لعروسة”.

وبلغ عدد مشاهدي برنامج “لالة لعروسة” الذي يبث على القناة الأولى 7.77 ملايين مشاهد؛ فيما تابع مسلسل الوعد الذي يبث على القناة الثانية 7.04 ملايين مشاهد.

واستطاع برنامج لالة لعروسة في حلقة بثت يوم السبت الماضي، إبعاد مسلسل الوعد التركي، عن صدارة البرامج الأكثر مشاهدة لثاني مرة، بعدما سيطر عليها فترة طويلة منذ بداية عرضه.

وتخص أرقام “سيوميد” 8 قنوات وطنية هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.