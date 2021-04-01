دولة الدولة تؤكد التزام التعاون مع أفريقيا خلال عضويتها بمجلس الأمن

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

اجتمعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع المندوبين الدائمين للدول الأفريقية لدى الأمم المتحدة لتقديم لمحة عامة عن أهداف عضوية الإمارات في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 حيث شكل الاجتماع عنصراً بالغ الأهمية في مجال تعزيز التعاون بين الإمارات والدول الأفريقية على نطاق أوسع.



‎وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون مع الدول الأفريقية خلال مداولات مجلس الأمن، باعتبار أن القضايا الأفريقية تشكل غالبية جدول أعمال المجلس. ‎كما قدمت معاليها عرضاً عن الركائز الأربع لحملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن، والتي تشمل السعي لضمان السلام، والتحفيز على الابتكار، وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، واستشهدت بطرق ملموسة للتعاون مع الدول الأفريقية في هذه المجالات.