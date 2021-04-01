الرئيس المصري يفتتح مدينة الدواء الأكبر في الشرق الأوسط

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، أكبر مدينة دواء على مستوى الشرق الأوسط.



وتعد مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي.

وتتيح المدينة للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين، وفق "اليوم السابع".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة الدواء تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، وهي مزودة باحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.