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فيروس كورونا يخطف الطبيب والمخترع اليمني خالد نشوان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

توفي اليوم الخميس، الطبيب اليمني الشهير خالد نشوان، متأثراً من اصابته بفيروس كورونا في العاصمة اليمنية صنعاء، في واحدة من اكبر خسائر القطاع الصحي اليمني جراء الوباء الذي يجتاح انحاء البلد المحترب.

 

ويُعرَف باسم "نشوان باراسوند"، ويعمل على معالجة أمراض الشرايين من خلال إصدار الموجات فوق الصوتية.

 

وحصل خالد نشوان على براءة اختراع للجهاز، ويحمل جهازه حماية الملكية الفكرية الدولية، وقد حاز اختراعه أكثر من ثلاثين جائزة دولية، وكان لذلك مخترع العام 2006 في هنغاريا

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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