منظمة "الصحة العالمية" تنتقد بطء التلقيح في أوروبا

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

انتقدت منظمة الصحة العالمية البطء "غير المقبول" لحملة التلقيح ضد كوفيد-19 في أوروبا التي تواجه وضعا وبائيا يثير "أشد قلق" منذ أشهر.



وقال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان إن "الوتيرة البطيئة للتلقيح تطيل أمد الوباء" مؤكدا أن عدد الإصابات الجديدة في أوروبا ارتفع كثيرا في الأسابيع الـ5 الماضية.

وتعد فرنسا وهولندا وبلجيكا من بين الدول التي تحاول إيقاف موجة ثالثة محتملة من الانتشار من خلال إعادة تشديد أو إطالة أمد إجراءات احتواء الفيروس.