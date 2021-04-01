خلال 10 أيام.. كورونا يهدد فرنسا بـ"ذروة إصابات"

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن البلاد قد تصل إلى ذروة إصابات الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19 خلال 7 إلى 10 أيام.



ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن قيود جديدة لمكافحة الجائحة.

وأمر ماكرون بفرض العزل العام الثالث في فرنسا، وقال إن المدارس ستغلق لـ3 أسابيع في محاولة للتصدي للموجة الثالثة من إصابات كورونا التي قد تجعل المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى.

وذكر ماكرون أنه قرر تمديد إجراءات العزل العام المفروضة بالفعل في العاصمة باريس وقطاعات واسعة من الشمال وأجزاء من الجنوب الشرقي، لتشمل البلاد بأكملها اعتبارا من يوم السبت ولمدة شهر على الأقل.

وقال فيران: "يمكن أن نصل إلى ذروة الجائحة في غضون سبعة إلى عشرة أيام إذا سارت الأمور وفقا للخطة".

وتضاعفت الإصابات اليومية الجديدة في فرنسا منذ فبراير/ شباط إلى ما يقرب من 40 ألف حالة في المتوسط، وتخطى عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة 5000 هذا الأسبوع، وهو ما يتجاوز ذروة الإغلاق الثاني الذي استمر 6 أسابيع وطبقته الحكومة الفرنسية أواخر العام الماضي.