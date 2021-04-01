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مقتل إرهابي في قصف للتحالف الدولي غربي العراق.. تفاصيل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

دمر التحالف الدولي ضد داعش، الخميس، كهفا وقتل إرهابيا في وادي الثرثار شمال غربي العراق.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في وادي الثرثار أسفر عن تدمير كهف وقتل أحد الإرهابيين".

 

وأضافت أن "ذلك جاء بأمر من قيادة العمليات المشتركة".

 

ويقع وادي الثرثار بين محافظات صلاح الدين ونينوى (شمال) والأنبار (غرب).

 

ويحاول التنظيم الإرهابي، بالأشهر الأخيرة، إعادة تنظيم صفوفه، وتحريك خلاياه النائمة في العراق عبر شن هجمات بأسلوب المفخخات، في عمليات ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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