من بينها سوريا.. روسيا تستأنف رحلات الطيران المدني مع 6 دول

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

تستأنف روسيا، اليوم الخميس، رحلات الطيران المدني مع ست دول، من بينها سوريا، وذلك بعد تعليقها العام الماضي في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وابتداء من شهر أبريل الجاري سيتم استئناف رحلات الطيران مع قبرص وألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا. يأتي ذلك بناء على قرار لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية، التي قالت في وقت سابق إن قرار الاستئناف تم بعد مراعاة الوضع الوبائي في كل دولة من هذه الدول الست. وسمحت اللجنة باستئناف رحلات الطيران مع سوريا بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع. ووفقا لوزارة النقل السورية سيتم تشغيل رحلة أسبوعية (دمشق - موسكو - دمشق) كل يوم سبت، اعتبارا من يوم السبت المقبل. ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع عدد من الدول الأخرى.

